Saçına papatyayı taktı Alaçatı’yı yaktı! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel beyazlar içinde mest etti!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel soluğu Alaçatı'da aldı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyada seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmiş ve 'Kızının tahtına göz dikti' dedirtmişti... Güzelliği hayran bırakan Havva Öztel son olarak Çeşme pozları ile yine adından söz ettirdi. Havva Öztel'in beyaz elbisesi ile pozlarına fit vücudu damga vurdu. "Bu nasıl anne?" "Bu nasıl güzellik böyle" "Zarafetini konuşturmuşsun" yorumları yağan Havva Öztel 'in saçına taktığı papatya da güzel anneye çok yakıştırıldı. "Kendini tatille cezalandıranlarda bügün ben" diyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Alaçatı pozları...