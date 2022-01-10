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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... 41 yaşındaki Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile mest etti!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:09

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... 41 yaşındaki Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile mest etti!

Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Magnet Quarterly dergisine verdiği mayolu pozlarını paylaştı. Düzgün fiziği ile mest eden Cansu Dere'nin çekimdeki partneri Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson idi. Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere'nin gönlünü Miles Chamley-Watson kaptırdığı konuşuluyor. İşte Cansu Dere'nin yıllara meydan okuyan değişimi...

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere ’Nereden nereye’ dedirtti... 41 yaşındaki Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile mest etti!

Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere ’Nereden nereye’ dedirtti... 41 yaşındaki Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile mest etti!

Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı.

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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere ’Nereden nereye’ dedirtti... 41 yaşındaki Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile mest etti!

Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere ’Nereden nereye’ dedirtti... 41 yaşındaki Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile mest etti!

Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Magnet Quarterly dergisine verdiği mayolu pozlarını paylaştı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere ’Nereden nereye’ dedirtti... 41 yaşındaki Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile mest etti!

Düzgün fiziği ile mest eden Cansu Dere'nin çekimdeki partneri Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson idi.

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