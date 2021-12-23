Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:49Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 10:54
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den kar pozu! Güzel oyuncu Cansu Dere'nin kar kombini fiyatıyla dudak uçuklattı!
Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettiren Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı kar pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Cansu Dere'nin kar kombininin fiyatı ise dudak uöçuklattı. İşte Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin kar pozu...