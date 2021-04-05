Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Melis Sezen'in iddialı pozu fırtınalar estirdi...

"Sadakatsiz" dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Melis Sezen, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra 1 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Güzelliğiyle dillerden düşmeyen ünlü oyuncu, şimdiye kadar aldığı en sert tepkiyi anlattı. İtiraflarıyla gündemde olan Sezen, sosyal medyadan paylaştığı mayolu pozuyla da yine dikkatleri üzerine çekti. İşte Melis Sezen'in olay yaratan açıklamaları ve gündeme damga vuran cesur pozları...