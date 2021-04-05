Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Melis Sezen'in iddialı pozu fırtınalar estirdi...

ALDIĞI EN SERT TEPKİYİ ANLATTI

Gerek özel hayatıyla gerek mesleki yaşantısıyla ilgili açıklamalar yapan Sezen, 'Sokakta ne gibi tepkiler alıyorsun? Aldığın en sert tepki neydi?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.