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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Melis Sezen'in iddialı pozu fırtınalar estirdi...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 10:17

'in Derin'i mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! 'in iddialı pozu fırtınalar estirdi...

"" dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren güzel oyuncu , son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. , başarılı oyunculuk performansının yanı sıra 1 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Güzelliğiyle dillerden düşmeyen ünlü oyuncu, şimdiye kadar aldığı en sert tepkiyi anlattı. İtiraflarıyla gündemde olan Sezen, sosyal medyadan paylaştığı mayolu pozuyla da yine dikkatleri üzerine çekti. İşte Melis Sezen'in olay yaratan açıklamaları ve gündeme damga vuran cesur pozları...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Melis Sezen'in iddialı pozu fırtınalar estirdi...

"" dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren güzel oyuncu , son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Melis Sezen'in iddialı pozu fırtınalar estirdi...

, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra 1 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Melis Sezen'in iddialı pozu fırtınalar estirdi...

Son olarak güzel oyuncu sosyal medya hesabından mayolu bu karesini yayınladı. Seksi oyuncunun iddialı pozuna kısa sürede yüz binlerce beğeni yağdı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Melis Sezen'in iddialı pozu fırtınalar estirdi...

Öte yandan Cansu Dere ile Caner Cindoruk'la başrollerini paylaştığı dizisinde Derin'i canlandıran , Hürriyet'e verdiği röportaj ile samimi itiraflarda bulundu.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen mayolu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Melis Sezen'in iddialı pozu fırtınalar estirdi...

ALDIĞI EN SERT TEPKİYİ ANLATTI

Gerek özel hayatıyla gerek mesleki yaşantısıyla ilgili açıklamalar yapan Sezen, 'Sokakta ne gibi tepkiler alıyorsun? Aldığın en sert tepki neydi?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

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