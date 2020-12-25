Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen mutfak tezgahında verdiği pozlarla olay oldu! İşte Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen'in ev halleri...

Sadakatsiz dizisinde yaşadığı yasak aşk performansı ile ilgi odağı olan genç oyuncu Melis Sezen sosyal medyanın dilinde. Sadakatsiz'in Derin'i olarak ekranlarda boy gösteren Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce de Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrolü üstlenen genç yetenek Melis Sezen sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Instagram'da 700 bin'e yakın takipçisi olan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor. Son olarak mutfak tezgahında verdiği pozla olay oldu. İşte Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in ev halleri...
Giriş Tarihi: 25.12.2020
15:15
Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
15:19
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