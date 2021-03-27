Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe uzandı cesur pozu sosyal medyayı salladı! İşte Melis Sezen'in ev hali...

Sadakatsiz'in Derin'i olarak oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Melis Sezen sosyal medyanın dilinde. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen son olarak Instagram hesabından ev halini paylaştı. Koltuğa sere serpe uzanan Melis Sezen'in cesur paylaşımı ilgi odağı oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Melis Sezen'in iddialı pozları beğeni yağmuruna tutuluyor. Daha önce de mutfak tezgahında poz veren Melis Sezen şimdi de koltuk pozu ile çok konuşulacağa benziyor. İşte Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in ev halleri...