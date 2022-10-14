Giriş Tarihi: 14.10.2022 14:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
15:10
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in reklamdan kazanacağı rakam dudak uçuklattı!
"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'da 1.6 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. İlginç danslarıyla zaman zaman gündeme gelen oyuncu, kampanya yüzü olduğu Turkcell ile anlaşmalarını uzatma kararı aldı. Sezen'in kazanacağı rakam dudak uçuklattı.