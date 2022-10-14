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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in reklamdan kazanacağı rakam dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 14.10.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:10

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in reklamdan kazanacağı rakam dudak uçuklattı!

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'da 1.6 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. İlginç danslarıyla zaman zaman gündeme gelen oyuncu, kampanya yüzü olduğu Turkcell ile anlaşmalarını uzatma kararı aldı. Sezen'in kazanacağı rakam dudak uçuklattı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in reklamdan kazanacağı rakam dudak uçuklattı!

'Sadakatsiz' dizisinde Derin rolüyle yıldızı parlayan Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in reklamdan kazanacağı rakam dudak uçuklattı!

Duru güzelliğiyle hayran bırakan genç oyuncu Melis Sezen, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in reklamdan kazanacağı rakam dudak uçuklattı!

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, Barış Arduç ile reklam filminde oynamıştı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in reklamdan kazanacağı rakam dudak uçuklattı!

Sezen, yüzü olduğu kampanya yüzü olduğu Turkcell ile anlaşmalarını uzatma kararı aldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in reklamdan kazanacağı rakam dudak uçuklattı!

Hürriyet'te yer alan habere göre Melis Sezen, 15 milyon TL karşılığında sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

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