Sadakatsiz dizisi ile ekranlara dönen Özge Özder geçtiğimiz aylarda hayranlarına müjdeli haberi vermişti. Sadakatsiz'in Derya'sı oyuncu Özge Özder hamileliğinde 7 ay geride bıraktı. İki yıl aşk yaşadığı kendisinden 8 yaş küçük şarkıcı Sinan Güleryüz ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu Özge Özder'in karnı burnunda pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sadakatsiz'de bekar bir kadını canlandıran Özge Özder'in karnı burnunda halini gören takipçileri "Çok güzel saklamışsın..." yorumlarında bulunmadan edemesi. Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özge Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı. işte Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in karnı burnunda paylaşımları...