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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den karnı burnunda poz!

'in Derya'sı 'den poz!

dizisi ile ekranlara dönen geçtiğimiz aylarda hayranlarına müjdeli haberi vermişti. oyuncu Özge Özder hamileliğinde 7 ay geride bıraktı. İki yıl aşk yaşadığı kendisinden 8 yaş küçük şarkıcı ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sadakatsiz'de bekar bir kadını canlandıran Özge Özder'in halini gören takipçileri "Çok güzel saklamışsın..." yorumlarında bulunmadan edemesi. Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özge Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı. işte Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in ...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 09:38
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den karnı burnunda poz!

dizisi ile ekranlara dönen geçtiğimiz aylarda hayranlarına müjdeli haberi vermişti. oyuncu Özge Özder hamileliğinde 7 ay geride bıraktı.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den karnı burnunda poz!

İki yıl aşk yaşadığı kendisinden 8 yaş küçük şarkıcı ile Ağustos 2018'de evlenen oyuncu 'in pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den karnı burnunda poz!

'de bekar bir kadını canlandıran 'in halini gören takipçileri "Çok güzel saklamışsın..." yorumlarında bulunmadan edemedi.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den karnı burnunda poz!

Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen , "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den karnı burnunda poz!

işte 'in Derya'sı 'in ...

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