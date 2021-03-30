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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı ile kavuşması duygulandırdı! İşte Özge Özder ve kızı Eva Luna...

'in Derya'sı 'in kızı ile kavuşması duygulandırdı! İşte Özge Özder ve kızı ...

'in Derya'sı olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu kızı 'yı dünyaya getirmek için diziye ara vermişti. Kızı Eva Luna'yı kucağına alan Özge Özder yeniden Sadakatsiz dizisine geri döndü. Doğum sonrası hızla verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çeken Özge Özder set çıkışı hemen kızı Eva Luna'ya koşuyor. Geçtiğimiz günlerde eşi şarkıcı , ile kavuşmasını ölümsüzleştirdi. Özge Özder'in kızı Eva Luna ile set çıkışı buluşması izleyenleri duygulandırdı...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 10:38
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı ile kavuşması duygulandırdı! İşte Özge Özder ve kızı Eva Luna...

'in Derya'sı olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu kızı 'yı dünyaya getirmek için diziye ara vermişti.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı ile kavuşması duygulandırdı! İşte Özge Özder ve kızı Eva Luna...

Kızı 'yı kucağına alan yeniden dizisine geri döndü.

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Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı ile kavuşması duygulandırdı! İşte Özge Özder ve kızı Eva Luna...

Doğum sonrası hızla verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çeken set çıkışı hemen kızı 'ya koşuyor.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı ile kavuşması duygulandırdı! İşte Özge Özder ve kızı Eva Luna...

Geçtiğimiz günlerde eşi şarkıcı , 'in kızı ile kavuşmasını ölümsüzleştirdi.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı ile kavuşması duygulandırdı! İşte Özge Özder ve kızı Eva Luna...

'in Derya'sı 'in kızı ile set çıkışı buluşması izleyenleri duygulandırdı...

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