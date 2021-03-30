Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı ile kavuşması duygulandırdı! İşte Özge Özder ve kızı Eva Luna...

Sadakatsiz'in Derya'sı olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu Özge Özder kızı Eva Luna'yı dünyaya getirmek için diziye ara vermişti. Kızı Eva Luna'yı kucağına alan Özge Özder yeniden Sadakatsiz dizisine geri döndü. Doğum sonrası hızla verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çeken Özge Özder set çıkışı hemen kızı Eva Luna'ya koşuyor. Geçtiğimiz günlerde eşi şarkıcı Sinan Güleryüz, Özge Özder'in kızı Eva Luna ile kavuşmasını ölümsüzleştirdi. Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in kızı Eva Luna ile set çıkışı buluşması izleyenleri duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 30.03.2021
10:37
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
10:38
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ