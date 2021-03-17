Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in güzeller güzeli sevgilisi Sofia sosyal medyayı salladı! Tarık Emir Tekin ile sevgilisii Sofia''dan romantik 7. ay paylaşımı

Yer aldığı Sadakatsiz dizisi ile adını duyuran genç oyuncu Tarık Emir Tekin, sevgilisiyle gündem oldu. Sadakatsiz'in Selçuk'u olarak beğeni toplayan Tarık Emir Tekin model sevgilisiyle boy gösterdi. 23 yaşındaki Tarık Emir Tekin ile model sevgilisi Sofia birlikteliklerinin 7. ayına romantik paylaşımla damga vurdu. Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia'nın sosyal medya hesabından paylaştığı romantik anlarda yakışıklı oyuncunun piyano çaldığı görüldü. Sofia'nın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği kötü karakter ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia...