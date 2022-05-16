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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetmiş Instagram’dan soyadını silmişti! Ece Erken isyan etti: Kimse boş yapmasın
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:23

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetmiş Instagram’dan soyadını silmişti! Ece Erken isyan etti: Kimse boş yapmasın

Ünlü sunucu Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkisini Haziran 2021'de nikah masasına taşımıştı. Aşkını sık sık sosyal medya hesabından da takipçilerine haykıran Ece Erken, geçen aylarda büyük bir acıyla sarsıldı. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu; Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, son olarak Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ünlü isim bu hamlesini eleştirenlere yanıt verdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmiş Instagram’dan soyadını silmişti! Ece Erken isyan etti: Kimse boş yapmasın

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı bir saldırıda kaybeden Ece Erken, geçtiğimiz ay reddi miras yaptığını açıklamıştı. Ünlü sunucu önceki gün Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ünlü isim bu hamlesini eleştirenlere yanıt verdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmiş Instagram’dan soyadını silmişti! Ece Erken isyan etti: Kimse boş yapmasın

Ece Erken, eşinin ani vefatının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya gelmişti. Daha önce "Eşimin saatini bile istediler!" diyen ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabında yer alan 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmiş Instagram’dan soyadını silmişti! Ece Erken isyan etti: Kimse boş yapmasın

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Bu hamlesine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak, isyan etti. Eşine olan aşkını dile getiren Ece Erken, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmiş Instagram’dan soyadını silmişti! Ece Erken isyan etti: Kimse boş yapmasın

"Hayatta en anlamsız cümle 'Vay gidene...' Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa 'Vay kalana...' Giden rabbimin yanına gitti. Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle... Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın! Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum. Ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmiş Instagram’dan soyadını silmişti! Ece Erken isyan etti: Kimse boş yapmasın

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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