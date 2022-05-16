Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmiş Instagram’dan soyadını silmişti! Ece Erken isyan etti: Kimse boş yapmasın

Ünlü sunucu Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkisini Haziran 2021'de nikah masasına taşımıştı. Aşkını sık sık sosyal medya hesabından da takipçilerine haykıran Ece Erken, geçen aylarda büyük bir acıyla sarsıldı. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu; Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, son olarak Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ünlü isim bu hamlesini eleştirenlere yanıt verdi.