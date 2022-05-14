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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetmişti! Ece Erken'in yeni hamlesi görenleri şaşırttı... "Neden sildin?"
Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:45

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddetmişti! Ece Erken'in yeni hamlesi görenleri şaşırttı... "Neden sildin?"

Ünlü sunucu Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkisini Haziran 2021'de nikah masasına taşımıştı. Aşkını sık sık sosyal medya hesabından da takipçilerine haykıran Ece Erken, geçen aylarda büyük bir acıyla sarsıldı. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu; Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken'den, son olarak yeni bir hamle geldi. Erken'in hamlesi görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmişti! Ece Erken’in yeni hamlesi görenleri şaşırttı... Neden sildin?

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmişti! Ece Erken’in yeni hamlesi görenleri şaşırttı... Neden sildin?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü Ece Erken ile ünlü avukatın ailesini karşı karşıya getirdi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmişti! Ece Erken’in yeni hamlesi görenleri şaşırttı... Neden sildin?

REDDİ MİRAS YAPIYORUM

'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmişti! Ece Erken’in yeni hamlesi görenleri şaşırttı... Neden sildin?

Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddetmişti! Ece Erken’in yeni hamlesi görenleri şaşırttı... Neden sildin?

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

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