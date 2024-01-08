Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:56
Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Feraye için zor bir seçim!
İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde heyecan dorukta. Yaman ve Ateş arasındaki savaş, içinden çıkılmaz bir hâl alır. Yaman, Feraye'yi okuldan bile çekip uzaklaştırmaya çalışır. Bu durumda Feraye aşkı mı yoksa kariyerini mi seçecek?