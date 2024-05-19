Giriş Tarihi: 19.05.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
18:28
Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! İşte Safiye Soyman’ın o evi!
6 yıl önce televizyonda yayınlanan Dünya Güzellerim programında dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yeniden bir araya geliyor. 3 usta isim bu sefer de YouTube kanalında yayınlanacak Dünya Güzelleri Masada programıyla dönüyor. Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı filtreli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Safiye Soyman, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Safiye Soyman, Boğaz manzaralı evini takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi. İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi. Ev dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtmişti. İşte merak edenler için Safiye Soyman'ın Boğaz'a nazır süper lüks evi!