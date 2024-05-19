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Haberler Galeri Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! İşte Safiye Soyman’ın o evi!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 18:28

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! İşte Safiye Soyman’ın o evi!

6 yıl önce televizyonda yayınlanan Dünya Güzellerim programında dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yeniden bir araya geliyor. 3 usta isim bu sefer de YouTube kanalında yayınlanacak Dünya Güzelleri Masada programıyla dönüyor. Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı filtreli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Safiye Soyman, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Safiye Soyman, Boğaz manzaralı evini takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi. İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi. Ev dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtmişti. İşte merak edenler için Safiye Soyman'ın Boğaz'a nazır süper lüks evi!

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! İşte Safiye Soyman’ın o evi!

Altı yıl önce popüler gezi ve eğlence programı "Dünya Güzellerim" ile bir araya gelen ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, aynı formatla bu sefer de YouTube'da program yapacak. "Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Öte yandan; Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı evi sosyal medyada ilgi odağı oldu...

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! İşte Safiye Soyman’ın o evi!

Yakın arkadaşı Seda Sayan'la yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla sosyal medyada çok konuşulan Safiye Soyman süper lüks evini takipçileriyle paylaşmıştı.

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Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! İşte Safiye Soyman’ın o evi!

İstanbul'daki evininin eşyalarını yenileyen Safiye Soyman, Youtube kanalında ev turu yapmıştı.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! İşte Safiye Soyman’ın o evi!

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! İşte Safiye Soyman’ın o evi!

İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi.

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