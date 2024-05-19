Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! İşte Safiye Soyman’ın o evi!

Altı yıl önce popüler gezi ve eğlence programı "Dünya Güzellerim" ile bir araya gelen ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, aynı formatla bu sefer de YouTube'da program yapacak. "Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Öte yandan; Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı evi sosyal medyada ilgi odağı oldu...