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Haberler Galeri Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evini sosyal medyadan paylaştı
Giriş Tarihi: 25.05.2021 14:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 14:11

’ın ’a bakan süper evi görenleri büyüledi! evini sosyal medyadan paylaştı

Yakın dostu 'la yaptığı filtreli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen , sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Safiye Soyman, son olarak 'a bakan evini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 'daki evinin eşyalarını 'a yazlığına gönderdi. İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi. dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtti. İşte merak edenler için Safiye Soyman'ın Boğaz'a bakan süper , evi …

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evini sosyal medyadan paylaştı

Yakın arkadaşı 'la yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla sosyal medyada çok konuşulan bu kez de süper evini takipçileriyle paylaştı.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evini sosyal medyadan paylaştı

'daki evininin eşyalarını yenileyen , Youtube kanalında turu yaptı.

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Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evini sosyal medyadan paylaştı

Ünlü şarkıcı , 'daki evinin eşyalarını 'a yazlığına gönderdi.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evini sosyal medyadan paylaştı

'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evini sosyal medyadan paylaştı

dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları manzarasına karşı keyif yaptığını belirtti.

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