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Haberler Galeri Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil bu kez maddi sıkıntıda: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 17:16

Sağlığına kavuşan bu kez maddi sıkıntıda: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum!

Geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ünlü şovmen 'in, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti. Aylarca hastanede tedavi altında tutulan , zor günleri geride bıraktı. Eski sağlığına kavuşan ünlü şovmen, '' programının canlı yayınına konuk oldu. Geçmişte yaşadıklarını ve gelecek planlarına anlatan Erbil, 'gelecek sezon ekranlara döneceğim' dedi. Ayrıca Erbil'in, "İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum" sözleri de programa damga vurdu. İşte 'in açıklamalarından satır başları...

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil bu kez maddi sıkıntıda: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum!

Geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ünlü şovmen 'in, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti. Aylarca hastanede tedavi altında tutulan , zor günleri geride bıraktı.

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil bu kez maddi sıkıntıda: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum!

Eski sağlığına kavuşan ünlü şovmen, '' programının canlı yayınına konuk oldu.

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Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil bu kez maddi sıkıntıda: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum!

İşte geçmişte yaşadıklarını ve gelecek planlarını anlatan Erbil'in açıklamalarından satır başları...

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil bu kez maddi sıkıntıda: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum!

Ben aşılarımı oldum. Pazartesi günü test de yaptırdım negatif çıktı.

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil bu kez maddi sıkıntıda: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum!

Ben zaten evden çıkan bir adam değildim, hem de hastayım. Biraz dinleniyorum yeni sezonda olacak bir şeyler…

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