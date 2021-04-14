HaberlerGaleriSağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil bu kez maddi sıkıntıda: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:12Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 17:16
Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil bu kez maddi sıkıntıda: İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum!
Geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti. Aylarca hastanede tedavi altında tutulan Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Eski sağlığına kavuşan ünlü şovmen, 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınına konuk oldu. Geçmişte yaşadıklarını ve gelecek planlarına anlatan Erbil, 'gelecek sezon ekranlara döneceğim' dedi. Ayrıca Erbil'in, "İki yıldır çalışmıyorum, pandemiden dolayı kira da alamıyorum" sözleri de programa damga vurdu. İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satır başları...