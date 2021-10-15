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Haberler Galeri 'Şahmeran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya Milano pozlarıyla şaşırttı! Ünlü oyuncunun mimiklerine kimse anlam veremedi!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:00

'Şahmeran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya Milano pozlarıyla şaşırttı! Ünlü oyuncunun mimiklerine kimse anlam veremedi!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizisiyle ekranlara dönecek ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu marka elçisi olduğu dünyaca ünlü bir markanın etkinliği için geçtiğimiz günlerde Milano'ya gitti. Sarıkaya etkinlikte dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte yer aldı. Sarıkaya Milano sokaklarında çekilen karelerini Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun mimiklerine ise kimse anlam veremedi…

’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya Milano pozlarıyla şaşırttı! Ünlü oyuncunun mimiklerine kimse anlam veremedi!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta marka elçisi olduğu dünyaca ünlü bir markanın etkinliği için Milano'ya gitmişti. Milano sokaklarında poz veren Sarıkaya o kareleri Instagram'dan paylaştı.

’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya Milano pozlarıyla şaşırttı! Ünlü oyuncunun mimiklerine kimse anlam veremedi!

Serenay Sarıkaya, Şahmeran dizisinde Burak Deniz'le birlikte başrolü paylaşıyor. Bir yandan yeni dizisinin çekimleri yapan Sarıkaya diğer yandan ise reklam anlaşmaları da yapıyor.

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’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya Milano pozlarıyla şaşırttı! Ünlü oyuncunun mimiklerine kimse anlam veremedi!

Güzel oyuncu marka elçisi olduğu dünyaca ünlü bir markanın etkinliği için geçtiğimiz günlerde Milano'ya gitti. Sarıkaya etkinlikte dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte yer aldı.

’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya Milano pozlarıyla şaşırttı! Ünlü oyuncunun mimiklerine kimse anlam veremedi!

Sarıkaya Milano sokaklarında çekilen karelerini Instagram'dan paylaştı.

’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya Milano pozlarıyla şaşırttı! Ünlü oyuncunun mimiklerine kimse anlam veremedi!

Ünlü oyuncu paylaşımına "Ne demek bir hafta geçti?" notunu yazdı.

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