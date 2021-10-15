’Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya Milano pozlarıyla şaşırttı! Ünlü oyuncunun mimiklerine kimse anlam veremedi!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizisiyle ekranlara dönecek ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu marka elçisi olduğu dünyaca ünlü bir markanın etkinliği için geçtiğimiz günlerde Milano'ya gitti. Sarıkaya etkinlikte dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte yer aldı. Sarıkaya Milano sokaklarında çekilen karelerini Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun mimiklerine ise kimse anlam veremedi…