Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ıydı... Usta oyuncunun oğlu şimdilerin en ünlü isimlerinden!

Yeşilçam'da canlandırdığı sarhoş karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Macit Flordun'un oğlunun da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı Macit Flordun'un oyuncu oğlu ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...