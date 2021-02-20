Şarkıcı Pınar Aylin’in 19 yaşındaki kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Pınar Aylin’in anne-kız pozuna beğeni yağdı...

Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Pınar Aylin'in Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına girdi. Şimdilerde 48 yaşında olan Pınar Aylin'in 19 yaşında Maya adında bir de kızı var. Pınar Aylin, birçok ünlünün aksine kızı Maya'yı ekranlardan uzak büyüttü. Pınar Aylin kızı Maya ile fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşınca büyük beğeni topladı. İşte Pınar Aylin'in kızı Maya...