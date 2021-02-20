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Haberler Galeri Şarkıcı Pınar Aylin'in 19 yaşındaki kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Pınar Aylin'in anne-kız pozuna beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 20.02.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 07:03

Şarkıcı Pınar Aylin'in 19 yaşındaki kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Pınar Aylin'in anne-kız pozuna beğeni yağdı...

Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı. Pınar Aylin'in Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına girdi. Şimdilerde 48 yaşında olan Pınar Aylin'in 19 yaşında Maya adında bir de kızı var. Pınar Aylin, birçok ünlünün aksine kızı Maya'yı ekranlardan uzak büyüttü. Pınar Aylin kızı Maya ile fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşınca büyük beğeni topladı. İşte Pınar Aylin'in kızı Maya...

Şarkıcı Pınar Aylin’in 19 yaşındaki kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Pınar Aylin’in anne-kız pozuna beğeni yağdı...

Pınar Aylin, bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki sempatik tavırları ve güçlü sesi ile şöhreti yakalamıştı. 90'lara adeta damga vuran isim kısa sürede kariyerinin zirvesine tırmandı.

Şarkıcı Pınar Aylin’in 19 yaşındaki kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Pınar Aylin’in anne-kız pozuna beğeni yağdı...

Pınar Aylin'in Yalan Rüzgarı dizisinin yakışıklı Dany'si Michael Damian ile yaptığı düetle müzik dünyasının unutulmazları arasına girdi.

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Şarkıcı Pınar Aylin’in 19 yaşındaki kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Pınar Aylin’in anne-kız pozuna beğeni yağdı...

Hollanda'da yaşayan bankacı Mert Tokatlıoğlu ile 1999 yılında evlenen Pınar Aylin 8 yıl sonra 2008 yılında boşandı.

Şarkıcı Pınar Aylin’in 19 yaşındaki kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Pınar Aylin’in anne-kız pozuna beğeni yağdı...

Bu evliliğinden Maya (d.2002) adında bir kızı olan Pınar Aylin bir süre müzik kariyerine ara verdi.

Şarkıcı Pınar Aylin’in 19 yaşındaki kızı Maya güzelliğiyle büyüledi! Pınar Aylin’in anne-kız pozuna beğeni yağdı...

Pınar Aylin, sonrasında 12 Aralık 2014 tarihinde Çeşme Alaçatı'da İzmirli Süleyman Bey ile evlendi.

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