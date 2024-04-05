Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
06:58
Sakla Beni 24. bölüm fragmanı heyecanı: Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV ekranlarında her hafta perşembe günü takip edilen Sakla Beni 24. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Baran Bölükbaşı gibi isimlerin yer aldığı dizide tansiyon Naz cephesinde yükseldi. Dizi takipçileri gelecek hafta için ekran başında. Peki; Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?