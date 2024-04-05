Sakla Beni 24. bölüm fragmanı heyecanı: Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 24. yeni bölüm fragmanı için gözler Star TV ekranlarında döndü. İncila ve Mete cephesinde çıkmaza girilirken Naz ve Kadir için de yeni gelişmeler izlendi. Son bölümün ardından gelecek hafta olacaklar gündemde. Peki; Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?