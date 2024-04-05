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Haberler Galeri Sakla Beni 24. bölüm fragmanı heyecanı: Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 06:58

Sakla Beni 24. bölüm fragmanı heyecanı: Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında her hafta perşembe günü takip edilen Sakla Beni 24. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Baran Bölükbaşı gibi isimlerin yer aldığı dizide tansiyon Naz cephesinde yükseldi. Dizi takipçileri gelecek hafta için ekran başında. Peki; Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Sakla Beni 24. bölüm fragmanı heyecanı: Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 24. yeni bölüm fragmanı için gözler Star TV ekranlarında döndü. İncila ve Mete cephesinde çıkmaza girilirken Naz ve Kadir için de yeni gelişmeler izlendi. Son bölümün ardından gelecek hafta olacaklar gündemde. Peki; Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 24. bölüm fragmanı heyecanı: Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 23. BÖLÜM İZLE

4 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

SAKLA BENİ DİZİ İZLE EKRANI

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Sakla Beni 24. bölüm fragmanı heyecanı: Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarında takip edilen dizi için son bölüm ardından fragman ekranlarına dönüldü. Sakla Beni yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Sakla Beni 24. bölüm fragmanı heyecanı: Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kendisinden habersiz yapılan planı öğrenen İncila büyük bir şaşkınlık yaşarken bu haberi duyan Naz duruma çok öfkelenir. İncila meselesinden haberdar olduğunu Mete'ye söyleyen Kont Ziya, bu ilişkinin imkansızlığına vurgu yapar.

Sakla Beni 24. bölüm fragmanı heyecanı: Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadir, iş konusunda yaşananlar yüzünden ona kızgın olan Naz'a kendini affettirebilmek için yoğun çaba harcar. Yaşanan bir gelişmeyse Naz'ın moralini yeniden düzeltir. İçinde taşıdığı yüklerden yorgun düşen İncila, Mete'nin bu konuya dair tutumundan rahatsız olur.

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