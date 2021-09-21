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Haberler Galeri Salako'nun Emine'si Meral Zeren tanınmaz halde... Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı!
Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 11:30

Salako'nun Emine'si Meral Zeren tanınmaz halde... Yıllar Salako'nun güzel Emine'sine acımadı!

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, Kemal Sunal filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...

Salako’nun Emine’si Meral Zeren tanınmaz halde... Yıllar Salako’nun güzel Emine’sine acımadı!

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, Kemal Sunal filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı.

Salako’nun Emine’si Meral Zeren tanınmaz halde... Yıllar Salako’nun güzel Emine’sine acımadı!

Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

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Salako’nun Emine’si Meral Zeren tanınmaz halde... Yıllar Salako’nun güzel Emine’sine acımadı!

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi.

Salako’nun Emine’si Meral Zeren tanınmaz halde... Yıllar Salako’nun güzel Emine’sine acımadı!

İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Salako’nun Emine’si Meral Zeren tanınmaz halde... Yıllar Salako’nun güzel Emine’sine acımadı!
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