Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Salako'nun Emine'si Meral Zeren'e yıllar hiç acımadı! İşte inanılmaz değişimi...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 07:02

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'e yıllar hiç acımadı! İşte inanılmaz değişimi...

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, Kemal Sunal filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şoke etti. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...

Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e yıllar hiç acımadı! İşte inanılmaz değişimi...

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki ağanın güzel kızı Emine rolüyle hafızalara kazınan Meral Zeren, güzelliği ve oynadığı filmlerle sık sık gündeme geliyor.

Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e yıllar hiç acımadı! İşte inanılmaz değişimi...

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e yıllar hiç acımadı! İşte inanılmaz değişimi...

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e yıllar hiç acımadı! İşte inanılmaz değişimi...

Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e yıllar hiç acımadı! İşte inanılmaz değişimi...

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı.

SON DAKİKA