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  • Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

Salako'nun Emine'si 'in değişimi şoke etti!

'ın en sevilen filmlerinden biri olan Salako hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam'ın bu ünlü filminde Salako'nun sevdiği Emine rolüyle karşımıza çıkmıştı. Yine Meral Zeren'i ve İlyas Salman'lı unutulmaz film Banker Bilo'daki rolüyle de hepimiz hatırlıyoruz. Yeşilçam'ın bir dönem güzel yıldızlarından biri olan ve daha çok komedi filmlerinde karşımıza çıkan Meral Zeren'in yıllar içindeki değişmi ise adeta şoke etti! Gençliğinde tüm gözlerin çevrildiği duru güzelliğiyle büyük ilgi gören ünlü oyuncu da elbette zamana karşı koyamamış.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 20:58
Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti!
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Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

AHMET SEZEREL

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Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

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Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

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Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

HÜLYA DARCAN

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

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