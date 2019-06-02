Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti!

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan Salako hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam'ın bu ünlü filminde Meral Zeren Salako'nun sevdiği Emine rolüyle karşımıza çıkmıştı. Yine Meral Zeren'i Şener Şen ve İlyas Salman'lı unutulmaz film Banker Bilo'daki rolüyle de hepimiz hatırlıyoruz. Yeşilçam'ın bir dönem güzel yıldızlarından biri olan ve daha çok komedi filmlerinde karşımıza çıkan Meral Zeren'in yıllar içindeki değişmi ise adeta şoke etti! Gençliğinde tüm gözlerin çevrildiği duru güzelliğiyle büyük ilgi gören ünlü oyuncu da elbette zamana karşı koyamamış.
Giriş Tarihi: 02.06.2019
11:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019
20:58