Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 07:14

Samimi görüntüleri boşanma sebebi gösterilmişti! Şarkıcı Hadise ile Murda aylar sonra birlikte görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde kariyerindeki gelişmelerin yanı sıra özel hayatındaki hareketlilikle dikkatleri üzerine çekiyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde gerçekleşen evliliği jet hızıyla sona ermişti. Ayrılığa Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki göstermesinin neden olduğu iddia edilmişti. Son olarak ünlü şarkıcı Hadise, önceki gece rapçi Murda ile birlikte Bebek'teydi. Bir restoranda yemek yiyen ikili, mekan çıkışında görüntülendi.