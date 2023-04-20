Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Samimi görüntüleri boşanma sebebi gösterilmişti! Şarkıcı Hadise ile Murda aylar sonra birlikte görüntülendi!
Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 07:14

Samimi görüntüleri boşanma sebebi gösterilmişti! Şarkıcı Hadise ile Murda aylar sonra birlikte görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde kariyerindeki gelişmelerin yanı sıra özel hayatındaki hareketlilikle dikkatleri üzerine çekiyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde gerçekleşen evliliği jet hızıyla sona ermişti. Ayrılığa Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki göstermesinin neden olduğu iddia edilmişti. Son olarak ünlü şarkıcı Hadise, önceki gece rapçi Murda ile birlikte Bebek'teydi. Bir restoranda yemek yiyen ikili, mekan çıkışında görüntülendi.

Samimi görüntüleri boşanma sebebi gösterilmişti! Şarkıcı Hadise ile Murda aylar sonra birlikte görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da nikah masasına oturmuştu. Mutluluğa evet diyen çiftten üzücü haber gelmişti. Ünlü çift, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdiklerini duyurmuştu.

Samimi görüntüleri boşanma sebebi gösterilmişti! Şarkıcı Hadise ile Murda aylar sonra birlikte görüntülendi!

Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler kısa süren evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samimi görüntüleri boşanma sebebi gösterilmişti! Şarkıcı Hadise ile Murda aylar sonra birlikte görüntülendi!

Ayrılığa Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki göstermesinin neden olduğu iddia edilmişti.

Samimi görüntüleri boşanma sebebi gösterilmişti! Şarkıcı Hadise ile Murda aylar sonra birlikte görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gece rapçi Murda ile birlikte Bebek'teydi.

Samimi görüntüleri boşanma sebebi gösterilmişti! Şarkıcı Hadise ile Murda aylar sonra birlikte görüntülendi!

Bir restoranda yemek yiyen ikili, mekan çıkışında görüntülendi.

SON DAKİKA