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Haberler Galeri "Sana kırmızı çok yakışıyor" Bergüzar Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 21.12.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 15:10

"Sana kırmızı çok yakışıyor" Bergüzar Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel doğum kilolarına veda etti ve eski fit haline geri döndü. Kilolo verip, yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı.

Sana kırmızı çok yakışıyor Bergüzar Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti.

Sana kırmızı çok yakışıyor Bergüzar Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Sana kırmızı çok yakışıyor Bergüzar Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değiştirmişti.

Sana kırmızı çok yakışıyor Bergüzar Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı

Yeni dizisi "Düğüm" için imaj değişikliği yapan Bergüzar Korel'in sarışın hali büyük beğeni toplamıştı.

Sana kırmızı çok yakışıyor Bergüzar Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı

Bergüzar Korel sarı saçlarıyla yakın dostu Esra Erol'a benzetilmişti.

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