Giriş Tarihi: 21.12.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 15:10

"Sana kırmızı çok yakışıyor" Bergüzar Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel doğum kilolarına veda etti ve eski fit haline geri döndü. Kilolo verip, yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Korel yeni yıl pozlarıyla hayran bıraktı.