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Haberler Galeri Sana Söz'ün yıldızı Erkan Petekkaya'dan romantik paylaşım! Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:24

Sana Söz'ün yıldızı Erkan Petekkaya'dan romantik paylaşım! Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi!

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken ve yeni projesi ile ekranlara hızlı dönen Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor. Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor. Erkan Petekkaya son olarak paylaştığı aşk dolu video ile eşi Didem Petekkaya'nın yeni yaşını kutladı.

Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya’dan romantik paylaşım! Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi!

Sana Söz dizisinde Ömer karakteri ile ekranlara dönen Erkan Petekkaya, yer aldığı Kırmızı Oda dizisindeki Delikanlı Sadi karakteri ile adından söz ettirmişti.

Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya’dan romantik paylaşım! Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi!

Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken ve yeni projesi ile ekranlara hızlı dönen Erkan Petekkaya sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor.

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Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya’dan romantik paylaşım! Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi!

Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor.

Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya’dan romantik paylaşım! Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi!

Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor.

Sana Söz’ün yıldızı Erkan Petekkaya’dan romantik paylaşım! Erkan Petekkaya eşi ile aşka geldi!

Erkan Petekkaya son olarak paylaştığı aşk dolu video ile eşi Didem Petekkaya'nın yeni yaşını kutladı.

Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın doğum gününü böyle kutladı | Video

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