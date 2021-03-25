HaberlerGaleriSanal alemde parayı kıran Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış kesenin ağzını açtı! Evlilik hazırlığı yapan çift milyonları gözden çıkardı...
Sanal alemde parayı kıran Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış kesenin ağzını açtı! Evlilik hazırlığı yapan çift milyonları gözden çıkardı...
Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan genç şarkıcı Zeynep Bastık, şimdilerde Tolga Akış ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Zeynep Bastık, aynı zamanda menajeri olan nişanlısı Tolga Akış ile kesenin ağzını açtı. Özellikle sanal alemde yaptığı programla para basan gözde çift, birkaç yıldır kiraladıkları Alaçatı'daki villayı satın aldı. Kazançlarını har vurup harman savurmak yerine gayrimenkule yatıran ikili, ev için milyonları gözden çıkardı.
Giriş Tarihi: 25.03.2021
11:23
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
11:26
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