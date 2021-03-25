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Haberler Galeri Sanal alemde parayı kıran Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış kesenin ağzını açtı! Evlilik hazırlığı yapan çift milyonları gözden çıkardı...

Sanal alemde parayı kıran ile sevgilisi kesenin ağzını açtı! Evlilik hazırlığı yapan çift milyonları gözden çıkardı...

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan genç şarkıcı , şimdilerde ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Zeynep Bastık, aynı zamanda menajeri olan nişanlısı Tolga Akış ile kesenin ağzını açtı. Özellikle sanal alemde yaptığı programla para basan gözde çift, birkaç yıldır kiraladıkları 'daki villayı satın aldı. Kazançlarını har vurup harman savurmak yerine gayrimenkule yatıran ikili, ev için milyonları gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 11:26
Sanal alemde parayı kıran Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış kesenin ağzını açtı! Evlilik hazırlığı yapan çift milyonları gözden çıkardı...

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan genç şarkıcı , aynı zamanda Türkiye'nin en çok kazanan popçuları arasına girdi.

Sanal alemde parayı kıran Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış kesenin ağzını açtı! Evlilik hazırlığı yapan çift milyonları gözden çıkardı...

Sahne ücreti 150 ile 300 bin TL arasında değişen ve yurt dışı konserlerinden 30 bin dolar aldığı konuşulan 27 yaşındaki şarkıcının bir diğer gelir kapısı da sanal alem…

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Sanal alemde parayı kıran Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış kesenin ağzını açtı! Evlilik hazırlığı yapan çift milyonları gözden çıkardı...

Şöhrete kavuştuğu Youtube'da 2 milyondan fazla abonesi olan Bastık, son yaptığı telif anlaşmalarıyla buradan da pay sahibi olup para kazanmaya başladı.

Sanal alemde parayı kıran Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış kesenin ağzını açtı! Evlilik hazırlığı yapan çift milyonları gözden çıkardı...

SANAL ALEMDE PARA BASIYOR

Dijital bir platformda yaptığı programda ünlü isimleri ağırladığı bir müzik programı da yapan Bastık, buradan da hatırı sayılır bir ücret alıyor.

Sanal alemde parayı kıran Zeynep Bastık ile sevgilisi Tolga Akış kesenin ağzını açtı! Evlilik hazırlığı yapan çift milyonları gözden çıkardı...

Reklamlardan da cebini dolduran şarkıcı, son iki yılda bu sayede 2 buçuk milyonu cebine koydu.

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