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Haberler Galeri Sanat camiası ‘Katil İsrail’e lanet okudu: Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 13:06

‘Katil ’e lanet okudu: Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin!

Günlerdir tüyler ürperten görüntülerin yaşandığı işgal altındaki Doğu Küdüs'te Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet, dünyanın gündeminde. İşgalci güçlerinin 'da namaz kılan cemaate gere yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları, İsrail devletinin desteğiyle katlanarak arttı. Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede son olarak tehdidini bahane eden İsrail, 'ye hava saldırısı düzenlemiş, roketlerin vurduğu Gazze'de 9'u çocuk olmak üzere 24 Filistinli şehit olmuştu. Dünya medyasının kayıtsız kaldığı insanlık suçuna ülkemizde tepkiler çığ gibi büyüyor. halkının uğradığı saldırıya da sessiz kalmadı. 'e tepki yağdıran ünlü isimler sosyal medya hesaplarından lanet okudu. İşte ...

Sanat camiası ‘Katil İsrail’e lanet okudu: Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin!

Günlerdir tüyler ürperten görüntülerin yaşandığı işgal altındaki Doğu Küdüs'te Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet, dünyanın gündeminde. İşgalci güçlerinin 'da namaz kılan cemaate gere yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları, İsrail devletinin desteğiyle katlanarak arttı. Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede son olarak tehdidini bahane eden İsrail, 'ye hava saldırısı düzenlemiş, roketlerin vurduğu Gazze'de 9'u çocuk olmak üzere 24 Filistinli şehit olmuştu.

Sanat camiası ‘Katil İsrail’e lanet okudu: Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin!

Dünya medyasının kayıtsız kaldığı insanlık suçuna ülkemizde tepkiler çığ gibi büyüyor. halkının uğradığı saldırıya da sessiz kalmadı. Katil 'e tepki yağdıran ünlü isimler sosyal medya hesaplarından lanet okudu.

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Sanat camiası ‘Katil İsrail’e lanet okudu: Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin!

İşte ünlü isimlerin işgalci 'e tepki gösterdikleri paylaşımları...

FETTAH CAN

Sanat camiası ‘Katil İsrail’e lanet okudu: Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin!

SERDAR ORTAÇ

Sanat camiası ‘Katil İsrail’e lanet okudu: Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin!

GÜLBEN ERGEN

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