Sanat camiası ‘Katil İsrail’e lanet okudu: Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin!

Günlerdir tüyler ürperten görüntülerin yaşandığı işgal altındaki Doğu Küdüs'te Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet, dünyanın gündeminde. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate gere yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları, İsrail devletinin desteğiyle katlanarak arttı. Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede son olarak Hamas tehdidini bahane eden İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, roketlerin vurduğu Gazze'de 9'u çocuk olmak üzere 24 Filistinli şehit olmuştu.