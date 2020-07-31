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Haberler Galeri Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları...

Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden mesajları...

Kimi objektife 3 kuşat gülümsedi, kimi kurbanının başında... Sanat camiasının sevilen isimleri üzerinden sevenlerinin 'nı kutladı. Aralarında , , , 'un da bulunduğu birçok ünlü isim takipçileriyle bayramlaştı... İşte ünlü isimlerin ...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 14:42
Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları...

Kimi objektife 3 kuşat gülümsedi, kimi kurbanının başında... Sanat camiasının sevilen isimleri üzerinden sevenlerinin 'nı kutladı. Aralarında , , , 'un da bulunduğu birçok ünlü isim takipçileriyle bayramlaştı... İşte ünlü isimlerin ...

Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları...

Ebru Polat

Görevimi yerine getirdim. Allah kabul etsin. Kapı kapı dolaşıp kendi ellerimle dağıtma vakti. Örnek olması dileklerimle.

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Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları...

Demet Akalın

Tüm islam aleminin #KurbanBayramı mübarek olsun sevdiklerinizle beraber sağlıklı güzel bayramlarınız olsun.

Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları...

Erkan Kolçak Köstendil

Sevmek bayramdır bize...

Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları...

Merve Boluğur

Bayram şekeri

Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları...

Buse Terim

Herkese sevdikleriyle ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar.

Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları...

Mesut Akusta

Sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Uzaktan da olsa büyüklerimizin ellerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından, miniklerimizin gözlerinden öperiz..

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