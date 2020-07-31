Sanat camiası sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı' İşte ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları...

Kimi objektife 3 kuşat gülümsedi, kimi kurbanının başında... Sanat camiasının sevilen isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Aralarında Ebru Şallı, Demet Akalın, İbrahim Tatlıses, Merve Boluğur'un da bulunduğu birçok ünlü isim takipçileriyle bayramlaştı... İşte ünlü isimlerin Kurban Bayramı mesajları... Kimi objektife 3 kuşat gülümsedi, kimi kurbanının başında... Sanat camiasının sevilen isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Aralarında Ebru Şallı, Demet Akalın, İbrahim Tatlıses, Merve Boluğur'un da bulunduğu birçok ünlü isim takipçileriyle bayramlaştı... İşte ünlü isimlerin Kurban Bayramı mesajları... Ebru Polat Görevimi yerine getirdim. Allah kabul etsin. Kapı kapı dolaşıp kendi ellerimle dağıtma vakti. Örnek olması dileklerimle. Demet Akalın Tüm islam aleminin #KurbanBayramı mübarek olsun sevdiklerinizle beraber sağlıklı güzel bayramlarınız olsun. Erkan Kolçak Köstendil Sevmek bayramdır bize... Merve Boluğur Bayram şekeri Buse Terim Herkese sevdikleriyle ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar. Mesut Akusta Sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Uzaktan da olsa büyüklerimizin ellerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından, miniklerimizin gözlerinden öperiz..