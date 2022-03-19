Giriş Tarihi: 19.03.2022 07:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
07:57
Sanat dünyası büyük zaferimize ve görkemli 1915 Çanakkale Köprüsü'ne selam durdu!
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, coşkuyu daha da artırdı. Sanat dünyası, büyük zaferimize ve görkemli köprümüze selam durdu. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile kutladı.