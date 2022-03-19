Sanat dünyası büyük zaferimize ve görkemli 1915 Çanakkale Köprüsü’ne selam durdu!

SİNAN AKÇIL: Çanakkale Köprüsü'nü görünce iki ayrı duygu yaşadım. Birincisi Çanakkale doğumlu babamın bugünleri görebilmiş olmasının mutluluğu, ikincisi bir Türk genci olarak yine kendimi gururlu hissetmem... Çalışkanlık, azim, vizyon dolu yepyeni bir armağandır bu köprü. Çanakkale geçilmez! Düşmanlar asla geçemedi de zaten ama artık her Türk vatandaşı gururla bu köprüden geçecek. Dünyaya da şu mesajı vermiş olacağız; Çanakkale ancak biz izin verirsek geçilir, hem de en güzel şekilde...