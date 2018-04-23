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Sanat dünyasından Günaydın'a özel mektupları

Ünlü sanatçılar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda GÜNAYDIN için çocukluklarına döndü... Kimisi bu özel günle ilgili anılarını paylaştı, kimisi de çocuklarına duygusal mesajlar gönderdi. İşte ünlülerle 23 Nisan'a özel bir zaman yolculuğu...

Giriş Tarihi: 23.04.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 11:21
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Sanat dünyasından Günaydın'a özel mektupları
Sanat dünyasından Günaydın'a özel 23 Nisan mektupları

HÜLYA KOÇYİĞİT

'Heyecanla izlediğimiz kutlamalar dün gibi aklımda'

"Bir anne için çocuğu hiç büyümez aslında. Kaç yaşına gelirse gelsin hâlâ miniktir, bebektir, yavrudur ve her zaman en değerlidir. Benim yavrum da şimdi bir anneanne ama bana soracak olursanız öyle değil tabii... Hâlâ dün gibi; büyük bir heyecan ve sevinçle gittiğimiz kutlamalarında fırfırlı eteğiyle yaptığı gösteriler... Ve yine aynı yakınlıkta sanki, canımın canları Neslişah ve Aslışah'ın kocaman gülümseyişleriyle bayrak sallayışı...

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Sanat dünyasından Günaydın'a özel mektupları
Sanat dünyasından Günaydın'a özel 23 Nisan mektupları

Şimdi aynı heyacanı Emir Aras'ım ve birkaç ay sonra hayırlısıyla aramızda olacak kardeşi için yaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ile bu sevinci yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatanı bizlere armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve sevgiyle anıyorum. Dünyanın temeli, geleceğimiz olan tüm çocukların kardeşçe, sevgi ve saygı bağları ile güçlü bir şekilde, barış içinde yaşayacakları bir dünya diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten sevgimle kutluyorum. Tüm yetişkinlerin içlerindeki çocuğu hiç büyütmemeleri dileğiyle..."

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Sanat dünyasından Günaydın'a özel mektupları
Sanat dünyasından Günaydın'a özel 23 Nisan mektupları

SİBEL CAN

'Dünyadaki tüm çocuklar gülsün'

"Zaman ne kadar çabuk akıp geçse de, üç evladım artık çocuk değil; üçü de kocaman bireyler oldu. Ben de onlarla büyüdüm; birlikte büyüdük... Evlatlarım her gününü bayram neşesi ve heyecanı ile yaşasın. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu mutlu olsun. Dünyadaki bütün çocuklar gülsün."

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Sanat dünyasından Günaydın'a özel mektupları
Sanat dünyasından Günaydın'a özel 23 Nisan mektupları

DEMET ŞENER

'Vatanınıza, bayrağınıza her zaman sahip çıkın'

"İrem'im, Ömer'im; en kıymetlilerim... Bugün , sizin bayramınız... Doyasıya yaşayın, eğlenin ve bu anlamlı gün için Atatürk'e hep teşekkür edin. Umarım siz de büyüyüp bu güzel günü kendi çocuklarınızla kutlarsınız ve umarım o günlerde ben de yanınızda olurum. Siz çocuklar, bu hayattaki en önemli varlıklarsınız çünkü geleceği siz şekillendireceksiniz. Vatanınıza, bayrağınıza hep sahip çıkın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sizlerle beraber tüm çocuklara kutlu olsun. Sizleri çok seven anneniz..."

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Sanat dünyasından Günaydın'a özel mektupları
Sanat dünyasından Günaydın'a özel 23 Nisan mektupları

YEŞİM SALKIM

'Görevimiz bu değeri nesilden nesile aktarmak'

"Çocuklarımıza armağan edilen en güzel değeri nesilden nesile aktarmak, biz annelerin en büyük görevi. Evlatlarımızın, 'Ne mutlu Türk'üm diyene!' sözünü, çocuklarına söyletecek olması, biz anneler için büyük gurur ve onurdur."

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Sanat dünyasından Günaydın'a özel mektupları
Sanat dünyasından Günaydın'a özel 23 Nisan mektupları

ECE ERKEN

'Yaşadıklarından ders al ve hep şükret oğlum'

"Canım oğlum, geçenlerde 3 yaşına girdin. Allah'ın izniyle, inşallah nice senelerimiz olsun beraber. Hep dürüst ol ve çok mutlu ol oğlum. Yaşayacağın her acı olay sana tecrübe olacak. Keşke olmasa ama olacak... Ders al ve şükret Eymencik, tıpkı annenin yaptığı gibi. Umarım hiç kötülerle karşılaşmazsın; üzmezler, kırmazlar seni... Ben nefes aldıkça seni pamuklara saracağım, üzülmene izin vermeyeceğim. Şükürler olsun seni yaratana... Her günün bayram gibi geçsin. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'n kutlu olsun."

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Sanat dünyasından Günaydın'a özel mektupları
Sanat dünyasından Günaydın'a özel 23 Nisan mektupları

ALTAY

'Okulun bando takımındaydım'

"Türkiye'nin ve dünyanın tek çocuk bayramı olan bu özel gün, Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanıdır. Ben de çocukluğumda okulumuzun bando takımındaydım. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanır ve o gün ailelerimizin, büyüklerimizin önünde gösterimizi yapardık. Benim için her 23 Nisan büyük bir heyecan, mutluluk ve gururla geçer. Tüm çocukların ve milletimizin bayramını kutlarım."

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