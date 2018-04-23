Sanat dünyasından Günaydın'a özel 23 Nisan mektupları

DEMET ŞENER

'Vatanınıza, bayrağınıza her zaman sahip çıkın'

"İrem'im, Ömer'im; en kıymetlilerim... Bugün 23 Nisan, sizin bayramınız... Doyasıya yaşayın, eğlenin ve bu anlamlı gün için Atatürk'e hep teşekkür edin. Umarım siz de büyüyüp bu güzel günü kendi çocuklarınızla kutlarsınız ve umarım o günlerde ben de yanınızda olurum. Siz çocuklar, bu hayattaki en önemli varlıklarsınız çünkü geleceği siz şekillendireceksiniz. Vatanınıza, bayrağınıza hep sahip çıkın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sizlerle beraber tüm çocuklara kutlu olsun. Sizleri çok seven anneniz..."