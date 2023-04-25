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Haberler Galeri Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi "Belki bir daha gelemem..."
Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 08:09

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi "Belki bir daha gelemem..."

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam Almanya'nın Bottrop şehrinde konser verdi. Binlerce kişi, saatler öncesinden mekana gelip Bülent Ersoy'un çıkmasını heyecanla bekledi. Bülent Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanısıra güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Bülent Ersoy sevenlerinden helallik istedi. Ersoy "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin" dedi.

Sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi Belki bir daha gelemem...

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Almanya'nın Bottrop şehrinde sahne aldı. Saatler öncesinden mekana gelen binlerce kişi Ersoy'un sahne çıkmasını büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla bekledi.

Sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi Belki bir daha gelemem...

Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanısıra güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

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Sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi Belki bir daha gelemem...

Seyircilerin söylediği her şarkıya eşlik ettiği Ersoy, sahnede oturduğu koltuktan zaman zaman ayağa kalkarak hayranlarının coşkusuna ortak oldu.

Sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi Belki bir daha gelemem...

Kariyeri boyunca Almanya'ya sık sık konserler vermeye giden Ersoy, kendisini izleyenlere "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin" dedi.

Sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi Belki bir daha gelemem...

Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, sevenlerinin sevgi gösterilerine de kayıtsız kalmayarak fotoğraf ve video çektirme isteklerini de kırmadı.

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