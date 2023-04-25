Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy hayranlarından helallik istedi "Belki bir daha gelemem..."

Giriş Tarihi: 25.04.2023 08:08
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
08:09
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam Almanya'nın Bottrop şehrinde konser verdi. Binlerce kişi, saatler öncesinden mekana gelip Bülent Ersoy'un çıkmasını heyecanla bekledi. Bülent Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanısıra güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Bülent Ersoy sevenlerinden helallik istedi. Ersoy "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin" dedi.