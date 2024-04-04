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Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:31 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 01:31

Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Show TV ekranlarında her hafta çarşamba günleri takip edilen Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Son bölümün ardından gelecek hafta olacaklar gündeme geliyor. Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı yapıma Karsu ve Atilla'nın yüzleşmesi damga vurdu. Peki; Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Sandık Kokusu 18. yeni bölüm fragmanı gündemdeki yerini aldı. Dizinin takipçileri Show TV fragman ekranlarına döndü. Haftaya olacaklar için fragman araştırmaları hız kazandı. Atilla ve Karsu nasıl ilerleyecek merak konusu. Peki; Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

SANDIK KOKUSU 17. BÖLÜM İZLE

3 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

SANDIK KOKUSU İZLE EKRANI

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Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

SANDIK KOKUSU 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarında her hafta çarşamba günleri ekrana gelen dizide fragman sorgulamaları başladı. Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Adnan'ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan'ın dikkatini, Reha'nın laf arasında anlattığı Filiz'in geçmişi çeker.

Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Irmak, Adnan'ın yanına yalıya geri dönüp her şey yolundaymış gibi davranır.

Cevdet'in de yardımıyla Karsu'yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Peki bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu'nun Atilla'ya tepkisi ne olacaktır?

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