Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:31
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
01:31
Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Show TV ekranlarında her hafta çarşamba günleri takip edilen Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Son bölümün ardından gelecek hafta olacaklar gündeme geliyor. Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı yapıma Karsu ve Atilla'nın yüzleşmesi damga vurdu. Peki; Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?