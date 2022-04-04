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Haberler Galeri Sarışın olan Pınar Dilşeker tam bir afet oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker'in son hali bambaşka!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:39

Sarışın olan Pınar Dilşeker tam bir afet oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker'in son hali bambaşka!

90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker...

Sarışın olan Pınar Dilşeker tam bir afet oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker’in son hali bambaşka!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

Sarışın olan Pınar Dilşeker tam bir afet oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker’in son hali bambaşka!

Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi.

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Sarışın olan Pınar Dilşeker tam bir afet oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker’in son hali bambaşka!

Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 49 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında.

Sarışın olan Pınar Dilşeker tam bir afet oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker’in son hali bambaşka!

90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. İşte sarışın hali ile Pınar Dilşeker...

Sarışın olan Pınar Dilşeker tam bir afet oldu! Şarkıcı Pınar Dilşeker’in son hali bambaşka!

Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı.

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