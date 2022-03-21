Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:05

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel’den nostaljik paylaşım! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı yaktı geçti

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor! Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den bomba bir paylaşım geldi. Son olarak küçük kızı Ayça Tilki ile soluğu ABD'de almıştı. Las Vegas ve Los Angeles sokaklarından paylaşımda bulunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztell güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Havva Öztel, ilerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni topluyor. Öztel, sosyal medya hesabından gençlik pozunu paylaştı. Takipçilerinden Öztel'e övgü dolu sözler yağdı. İşte Havva Öztel'in nostaljik paylaşımı…