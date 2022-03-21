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Haberler Galeri Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel’den nostaljik paylaşım! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı yaktı geçti
Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:05

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel’den nostaljik paylaşım! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı yaktı geçti

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor! Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den bomba bir paylaşım geldi. Son olarak küçük kızı Ayça Tilki ile soluğu ABD'de almıştı. Las Vegas ve Los Angeles sokaklarından paylaşımda bulunan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztell güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Havva Öztel, ilerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni topluyor. Öztel, sosyal medya hesabından gençlik pozunu paylaştı. Takipçilerinden Öztel'e övgü dolu sözler yağdı. İşte Havva Öztel'in nostaljik paylaşımı…

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den nostaljik paylaşım! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı yaktı geçti

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı.

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den nostaljik paylaşım! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı yaktı geçti

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkat çekerken annesi ve kız kardeşi de en az onun kadar popüler.

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Şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den nostaljik paylaşım! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı yaktı geçti

Güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den nostaljik paylaşım! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı yaktı geçti

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, arada da takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor.

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den nostaljik paylaşım! Güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medyayı yaktı geçti

SON PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞDI

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

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