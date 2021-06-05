Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Alişan "En güzel kayınvalide bende" dedi... Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 09:10

Şarkıcı "En güzel kayınvalide bende" dedi... Alişan'ın eşi 'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı...

, 2018 yılında oyuncu ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Son olarak oyuncu eşi 'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Alişan kayınvalidesi ile pozuna "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" notunu düştü. Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'nin oldukça genç güzükmesi ve güzelliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Birsen Özgan...

Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi... Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı...

, 2018 yılında oyuncu ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi... Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı...

Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi... Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı...

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve iki çocuk dünyaya getiren son oalrak verdiği pozlarla "Dönüşü muhteşem olacak" dedirtmişti.

Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi... Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı...

Güzelliğiyle dikkat çeken 'un pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi... Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı...

'un güzelliğini annesinden aldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA