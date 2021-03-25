Şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’a doğum gününde sosyal medyadan böyle seslendi! Güzel oyuncu aşk dolu sözlere kayıtsız kalamadı!

Şarkıcı Alişan, bir dönem rol aldığı dizinin setinde hayatının aşkını bulmuş, Mayıs 2018'de yol arkadaşı Buse Varol ile dünyaevine girmişti. Kısa sürede mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran çift, ilk oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. İkinci çocuğu Eliz'i geçtiğimiz aylarda kucağına alan Alişan, eşi Buse Varol'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü şarkıcının romantik paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Buse Varol, eşinin aşk dolu sözlerine kayıt kalmadı. Güzel oyuncu 'Aşkım hayatıma kattığın her şey için çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum' sözleriyle eşi Alişan'a karşılık verdi.