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Şarkıcı eşi ’a doğum gününde sosyal medyadan böyle seslendi! Güzel oyuncu dolu sözlere kayıtsız kalamadı!

Şarkıcı , bir dönem rol aldığı dizinin setinde hayatının aşkını bulmuş, Mayıs 2018'de yol arkadaşı ile dünyaevine girmişti. Kısa sürede mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran çift, ilk oğulları 'ı kucaklarına almıştı. İkinci çocuğu 'i geçtiğimiz aylarda kucağına alan Alişan, eşi Buse Varol'un doğum gününü hesabından kutladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda ve aldı. Buse Varol, eşinin dolu sözlerine kayıt kalmadı. Güzel oyuncu 'Aşkım hayatıma kattığın her şey için çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum' sözleriyle eşi Alişan'a karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 09:18
Şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’a doğum gününde sosyal medyadan böyle seslendi! Güzel oyuncu aşk dolu sözlere kayıtsız kalamadı!

Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan ile , geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba oldu. Şubat 2019'da oğulları 'ı kucaklarına alan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda kızları 'le birlikte aile mutluluklarını pekiştirdiler.

Şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’a doğum gününde sosyal medyadan böyle seslendi! Güzel oyuncu aşk dolu sözlere kayıtsız kalamadı!

, eşi 'un doğum gününü hesabından kutladı.

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Şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’a doğum gününde sosyal medyadan böyle seslendi! Güzel oyuncu aşk dolu sözlere kayıtsız kalamadı!

eşi 'a böyle seslendi '4.doğum günün benimle aşkım… Bu fotoğraf çekildiği gün biz nişanlanmıştık ve aynı gece seninle birlikte kutladığımız ilk doğum günündü… Sen ve bendik…

Şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’a doğum gününde sosyal medyadan böyle seslendi! Güzel oyuncu aşk dolu sözlere kayıtsız kalamadı!

Şimdi sen ben ve . Babayım, annesin ve bir aileyiz artık… Beni hayallerime kavuşturan, seni bana gönderen Allah'ıma şükürler olsun ve sana hayatıma kattığın her mutluluk saniyesi için teşekkür ederim aşkım…

Şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’a doğum gününde sosyal medyadan böyle seslendi! Güzel oyuncu aşk dolu sözlere kayıtsız kalamadı!

Birlikte nice güzel yıllarımız olsun sağlıkla, huzurla… Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun sevgilim…'

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