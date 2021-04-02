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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz’e beğeni yağmuru! Alişan’ın ‘Pamuk kızım’ paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 08:59

Şarkıcı ile ’un kızları ’e beğeni yağmuru! Alişan’ın ‘Pamuk kızım’ paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetleri ile olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz 'in yeni fotoğrafını 'Pamuk kızım. Seni veren Allah'ıma şükürler olsun… Nefes aldığım sürece hep böyle arkandayım ben…' notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz’e beğeni yağmuru! Alişan’ın ‘Pamuk kızım’ paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetlerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyorlar.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz’e beğeni yağmuru! Alişan’ın ‘Pamuk kızım’ paylaşımı sosyal medyayı salladı!

, bir buçuk ay önce kucağına aldığı kızı bebek ile yeni fotoğraf paylaştı.

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Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz’e beğeni yağmuru! Alişan’ın ‘Pamuk kızım’ paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan son paylaşımını kızı ile sohbet ederken yapmıştı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz’e beğeni yağmuru! Alişan’ın ‘Pamuk kızım’ paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı kızı 'in fotoğrafını ''Dertleşiyoruz kızımla'' notuyla paylaşmıştı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları Eliz’e beğeni yağmuru! Alişan’ın ‘Pamuk kızım’ paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı kızı 'in yeni fotoğrafını 'Pamuk kızım. Seni veren Allah'ıma şükürler olsun… Nefes aldığım sürece hep böyle arkandayım ben…' notuyla paylaştı.

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