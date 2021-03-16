Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz boncuk gözleriyle ilgi odağı oldu! Güzelliğini annesinden almış!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan son paylaşımını kızı Eliz ile sohbet ederken yaptı. Sarkıcı Alişan kızı Eliz 'in fotoğrafını ''Dertleşiyoruz kızımla'' notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı.