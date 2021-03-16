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Şarkıcı ile ’un kızları minik boncuk gözleriyle oldu! Güzelliğini annesinden almış!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetleri ile olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan son paylaşımını kızı Eliz ile sohbet ederken yaptı. Sarkıcı Alişan kızı Eliz 'in fotoğrafını ''Dertleşiyoruz kızımla'' notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:03
Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz boncuk gözleriyle ilgi odağı oldu! Güzelliğini annesinden almış!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetlerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyorlar.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz boncuk gözleriyle ilgi odağı oldu! Güzelliğini annesinden almış!

, bir buçuk ay önce kucağına aldığı kızı bebek ile yeni fotoğraf paylaştı.

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Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz boncuk gözleriyle ilgi odağı oldu! Güzelliğini annesinden almış!

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan son paylaşımını kızı ile sohbet ederken yaptı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz boncuk gözleriyle ilgi odağı oldu! Güzelliğini annesinden almış!

Sarkıcı kızı 'in fotoğrafını ''Dertleşiyoruz kızımla'' notuyla paylaştı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un kızları minik Eliz boncuk gözleriyle ilgi odağı oldu! Güzelliğini annesinden almış!

Sosyal medyada ' babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı.

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