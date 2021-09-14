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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan vefat eden kardeşi Selçuk'un kızlarını yanından ayırmıyor! Alişan'dan yeğenleri ve çocuklarıyla aile pozu!
Giriş Tarihi: 14.09.2021 08:05 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 08:14

Şarkıcı Alişan vefat eden kardeşi Selçuk'un kızlarını yanından ayırmıyor! Alişan'dan yeğenleri ve çocuklarıyla aile pozu!

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan "Amca gibi amca" dedirtti. Kardeşinin kızlarını, çocuklarından ayırmayan Alişan, yeğenleri ile eğlendikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı. Eşi, yeğenleri ve çocuklarıyla aile pozu veren Alişan'a sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı. Yeğenleriyle sık sık vakit geçiren şarkıcı Alişan son olarak "Her şeylerim" yazdığı aile pozu ile takdir topladı. İşte Alişan'ın beğeni yağan paylaşımları...

Şarkıcı Alişan vefat eden kardeşi Selçuk’un kızlarını yanından ayırmıyor! Alişan’dan yeğenleri ve çocuklarıyla aile pozu!

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti.

Şarkıcı Alişan vefat eden kardeşi Selçuk’un kızlarını yanından ayırmıyor! Alişan’dan yeğenleri ve çocuklarıyla aile pozu!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti.

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Şarkıcı Alişan vefat eden kardeşi Selçuk’un kızlarını yanından ayırmıyor! Alişan’dan yeğenleri ve çocuklarıyla aile pozu!

Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan "Amca gibi amca" dedirtti.

Şarkıcı Alişan vefat eden kardeşi Selçuk’un kızlarını yanından ayırmıyor! Alişan’dan yeğenleri ve çocuklarıyla aile pozu!

Kardeşinin kızlarını, çocuklarından ayırmayan Alişan, yeğenleri ile eğlendikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Alişan vefat eden kardeşi Selçuk’un kızlarını yanından ayırmıyor! Alişan’dan yeğenleri ve çocuklarıyla aile pozu!

İşte Alişan'ın beğeni yağan paylaşımları...

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