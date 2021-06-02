Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi... Alişan'ın tombul kızı Eliz "Maşallah" dedirtti...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 10:12

Şarkıcı 'ın çocukları ile sabah eğlencesi... Alişan'ın tombul kızı Eliz "Maşallah" dedirtti...

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz ve oğlu Burak ile sabah eğlencelerini paylaştı. 'i ve oğlu Burak'ı kollarında salladığı anlar büyük ilgi gördü. İşte ...

Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi... Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti...

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi... Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti...

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan kızı Eliz ve oğlu Burak ile sabah eğlencelerini paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi... Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti...

'ın minik kızı Eliz'i ve oğlu Burak'ı kollarında salladığı anlar büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi... Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti...

İşte ile 'un çocukları ...

Şarkıcı Alişan'ın çocukları Eliz ve Burak ile sabah eğlencesi... Alişan'ın tombul kızı Eliz Maşallah dedirtti...

Sevilen şarkıcı son yaptığı pylaşımla gönülleri ısıttı.

Alişan'ın, kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video

SON DAKİKA