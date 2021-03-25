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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz babaannesinin kucağında poz verdi! Minik Eliz sevimli halleri ile ilgi odağı oldu!

Şarkıcı 'ın kızı babaannesinin kucağında poz verdi! Minik Eliz sevimli halleri ile ilgi odağı oldu!

Sevilen şarkıcı ile oyuncu eşi geçtiğimiz haftalarda ikinci kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar. adından bir oğulları olan Alişan ve Buse Varol çiftin dünyaya gelen kızlarına adını koydular. paylaşımlarında çocuklarıyla sık sık boy gösteren Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni kareler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir AVM'de oğlu Burak ile erkek erkeğe vakit geçiren Alişan "Bu gün annemizi ektik. Uzun zamandır baba-oğul dışarı çıkmıyorduk." dedi. ve annesi ise sosyal medyadan yeni pozlarıyla takipçilerine 'merhaba' dedi. Sevimliliğiyle dikkat çeken Eliz bebeğin özellikle babaannesi Suzan Hanım ile pozuna beğeni yağdı. İşte Alişan ve Buse Varol çiftinin oğlu Burak ve kızı Eliz ile paylaşımları...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 09:03
Şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz babaannesinin kucağında poz verdi! Minik Eliz sevimli halleri ile ilgi odağı oldu!

Sevilen şarkıcı ile oyuncu eşi geçtiğimiz haftalarda ikinci kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz babaannesinin kucağında poz verdi! Minik Eliz sevimli halleri ile ilgi odağı oldu!

adından bir oğulları olan ve çiftin dünyaya gelen kızlarına adını koydular.

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Şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz babaannesinin kucağında poz verdi! Minik Eliz sevimli halleri ile ilgi odağı oldu!

paylaşımlarında çocuklarıyla sık sık boy gösteren ve çiftinden yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz babaannesinin kucağında poz verdi! Minik Eliz sevimli halleri ile ilgi odağı oldu!

Son olarak bir AVM'de oğlu ile erkek erkeğe vakit geçiren "Bu gün annemizi ektik. Uzun zamandır baba-oğul dışarı çıkmıyorduk." dedi.

Şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz babaannesinin kucağında poz verdi! Minik Eliz sevimli halleri ile ilgi odağı oldu!

"Bugün de oğlum ile oyun oynamaya geldik. Gördügünüz gibi 'ın keyfi baya yerinde' ifadelerinde bulundu

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