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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz! "Babacım kalk işe geç kalacaksın" Alişan'ın kızı Eliz "Maşallah" dedirtti...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 11:28

Şarkıcı 'ın sabah şekeri kızı Eliz! "Babacım kalk işe geç kalacaksın" "Maşallah" dedirtti...

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz 'in yeni fotoğrafını "Babacım kalk işe geç kalacaksın" notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı. İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...

Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz! Babacım kalk işe geç kalacaksın Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti...

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz! Babacım kalk işe geç kalacaksın Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti...

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan kızı Eliz 'in yeni fotoğrafını "Babacım kalk işe geç kalacaksın" notuyla paylaştı.

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Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz! Babacım kalk işe geç kalacaksın Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti...

Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı.

Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz! Babacım kalk işe geç kalacaksın Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti...

Birçok takipçi minik Eliz'in annesi 'un kopyası olduğunu yazdı.

Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz! Babacım kalk işe geç kalacaksın Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti...

İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı 'ın kızı Eliz ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...

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