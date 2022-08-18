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Haberler Galeri Şarkıcı Bendeniz'in son halini görenler söylemeden edemedi "Gençlik iksiri mi buldun?"
Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 11:37

Şarkıcı Bendeniz'in son halini görenler söylemeden edemedi "Gençlik iksiri mi buldun?"

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Şimdilerde 49 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Adeta yıllar tersine akmış" demeden edemiyor. İşte şarkıcı Bendeniz'in son hali...

Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler söylemeden edemedi Gençlik iksiri mi buldun?

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu.

Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler söylemeden edemedi Gençlik iksiri mi buldun?

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.

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Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler söylemeden edemedi Gençlik iksiri mi buldun?

Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler söylemeden edemedi Gençlik iksiri mi buldun?

Şimdilerde 49 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor...

Şarkıcı Bendeniz’in son halini görenler söylemeden edemedi Gençlik iksiri mi buldun?

Ünlü şarkıcı Bendeniz, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda hakkında merak edilenleri açıklamıştı.

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