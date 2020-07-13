Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

Şarkıcı Bengü son yaptığı sosyal medya paylaşımında geçen yıl ağustos ayında dünyaya getirdiği kızı Zeynep ile poz verdi. Şarkıcı BengüSelim Selimoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep'in üzerine titriyor. Zamanının çoğunu kızı ile geçiren Bengü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bengü'nün kızı Zeynep ile olan paylaşımına beğeni yağarken kızıyla arasındaki benzerliğine dikkat çeken yorumlarda geldi. Takipçileri Bengü'ye 'Kendini kopyalamışsın' dedi...
Giriş Tarihi: 13.07.2020
15:22
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
15:42
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