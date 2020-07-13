Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

Şarkıcı Bengü son yaptığı sosyal medya paylaşımında geçen yıl ağustos ayında dünyaya getirdiği kızı Zeynep ile poz verdi. Şarkıcı Bengü Selim Selimoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep'in üzerine titriyor.