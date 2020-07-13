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Haberler Galeri Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! 'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Zeynep...

son yaptığı sosyal medya paylaşımında geçen yıl ağustos ayında dünyaya getirdiği kızı Zeynep ile poz verdi. Şarkıcı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep'in üzerine titriyor. Zamanının çoğunu kızı ile geçiren Bengü, hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zeynep ile olan paylaşımına beğeni yağarken kızıyla arasındaki benzerliğine dikkat çeken yorumlarda geldi. Takipçileri Bengü'ye 'Kendini kopyalamışsın' dedi...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 15:42
Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

son yaptığı sosyal medya paylaşımında geçen yıl ağustos ayında dünyaya getirdiği kızı Zeynep ile poz verdi. Şarkıcı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep'in üzerine titriyor.

Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

Zamanının çoğunu kızı ile geçiren , hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

'nün kızı Zeynep ile olan paylaşımına beğeni yağarken kızıyla arasındaki benzerliğine dikkat çeken yorumlarda geldi.

Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

Takipçileri 'ye 'Kendini kopyalamışsın' dedi...

Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

VE KIZI ZEYNEP

Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...
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Şarkıcı Bengü kızı Zeynep ile paylaşım yaptı! Bengü'ye ‘Kendini kopyalamışsın’ yorumları yağdı... İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

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