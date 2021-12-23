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Haberler Galeri Şarkıcı Burak Kut'un doktor eşinden takipçilerinin "Çirkin" yorumlarına tokat gibi yanıt: Allah çirkin şansı versin
Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 15:00

Şarkıcı Burak Kut'un doktor eşinden takipçilerinin "Çirkin" yorumlarına tokat gibi yanıt: Allah çirkin şansı versin

90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut şimdilerde tam bir aile babası. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar. Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut son olarak takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekti. Cansen Kut, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna tokat gibi yanıt verdi.

Şarkıcı Burak Kut’un doktor eşinden takipçilerinin Çirkin yorumlarına tokat gibi yanıt: Allah çirkin şansı versin

90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut şimdilerde tam bir aile babası. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor.

Şarkıcı Burak Kut’un doktor eşinden takipçilerinin Çirkin yorumlarına tokat gibi yanıt: Allah çirkin şansı versin

Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.

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Şarkıcı Burak Kut’un doktor eşinden takipçilerinin Çirkin yorumlarına tokat gibi yanıt: Allah çirkin şansı versin

Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar.

Şarkıcı Burak Kut’un doktor eşinden takipçilerinin Çirkin yorumlarına tokat gibi yanıt: Allah çirkin şansı versin

Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut son olarak takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekti.

Şarkıcı Burak Kut’un doktor eşinden takipçilerinin Çirkin yorumlarına tokat gibi yanıt: Allah çirkin şansı versin

Cansen Kut, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna şu sözlerle yanıt verdi:

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