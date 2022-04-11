Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 15:07

Şarkıcı Ceylan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Ceylan’ı görenler tanımakta zorlandı!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın değişimi oldukça dikkat çekiyor. Estetikle adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan sık sık imaj yenilemesi ile de gündeme geliyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Son dönemde polemik konusu olan iddialı sahne kıyafetleri ile dikkat çeken kadın şarkıcılara son olarak Ceylan da katılmış, transparan dekolteli elbisesi ile cesaretini konuşturmuştu. Son olarak ise şarkıcı Ceylan'ın Photoshop'lu paylaşımı dikkat çekti. Şarkıcı için 'sosyal medyada Photoshop'u abartıyor' eleştirileri yapıldı.