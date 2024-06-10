Giriş Tarihi: 10.06.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
18:40
Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki süper lüks villası manzarasıyla dudak uçuklattı! 40 yıldır çalışan Ceylan'ın saray yavrusu...
Ünlü sanatçı Ceylan, geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyarete gitmişti. Ünlü şarkıcı buradan kızıyla New York'a geçmişti. Hasret gideren anne-kızın paylaşımları büyük beğeni toplamıştı. Misafirlik bitmiş Ceylan kızı Melodi ve damadına veda ederek İstanbul'a dönmüştü. Şarkıcı Ceylan ayağının tozuyla soluğu Bodrum'da aldı. Ceylan, son olarak sosyal medya hesabından Bodrum'daki süper lüks villasını paylaştı. Manzarasıyla dikkat çeken Ceylan'ın villası beğeni topladı. İşte 40 yıldır camiada olan ve Ceylan'ın Bodrum'daki villası...