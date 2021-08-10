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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu! Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un değişimi dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 10.08.2021 06:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 06:30

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu! Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un değişimi dudak uçuklattı!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı. Özellikle Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Instagram'da paylaşımları olay oldu. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu! Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt’un değişimi dudak uçuklattı!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu! Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt’un değişimi dudak uçuklattı!

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı.

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Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu! Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt’un değişimi dudak uçuklattı!

Özellikle Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu! Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt’un değişimi dudak uçuklattı!

Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikle adeta başka biri oldu! Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt’un değişimi dudak uçuklattı!

Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Instagram'da paylaşımları olay oldu.

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