Giriş Tarihi: 17.05.2022 06:12
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
06:19
Şarkıcı Dilan Çıtak'ın İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Güçlü sesi ile babasına benzetilen Dilan Çıtak'ın annesini gören hayran kaldı!
İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Dilan Çıtak, son olarak müjdeli haber ile gündeme geldi. Güzel şarkıcı Dilan Çıtak uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Dilan Çıtak ile Levent Dörter'in nişan yüzüklerini İbrahim Tatlıses taktı. Nişanında kırmızı bir elbise tercih eden Dilan Çıtak sosyal medyada merak konusu oldu. Peki İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi kim? İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işık Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesini gören hayran kaldı. Dilan Çıtak'ın annesi ile pozları dikkat çekti. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.