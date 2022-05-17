Şarkıcı Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Güçlü sesi ile babasına benzetilen Dilan Çıtak’ın annesini gören hayran kaldı!

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Dilan Çıtak, son olarak müjdeli haber ile gündeme geldi. Güzel şarkıcı Dilan Çıtak uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile nişanlandı.